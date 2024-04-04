Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada eritilmiş kağıt uyuşturucu, metamfetamin ve ecstasy ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken diğer 2 kişi serbest bırakıldı.

04.04.2024 13:51
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Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, H.Ç., A.B.I. ve A.E.Ş. isimli şahısların il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon için düğmeye basan ekipler, takibe aldıkları şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerleri ile araçta yapılan aramada bir miktar eritilmiş kağıt uyuşturucu, 2 gram metamfetamin maddesi ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.E.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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