Karaman\'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi

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Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda pet bardaklara ekilmiş kenevir bitkisi ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ile Merkez İlçe Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, M.K.Ç ve M.U.E. isimli şahısların evlerinde pet bardaklarda kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen ekipler, M.K.Ç ve M.U.E'nin evlerinde uyuşturucu madde arama köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramalarda, pet bardaklara ekilmiş 90 kök kenevir bitkisi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KARAMAN