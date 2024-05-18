Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 10 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 10 şahıs tutuklandı

Karaman\'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 10 şahıs tutuklandı

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs tutuklandı. Yapılan operasyonlarda ayrıca alkollü araç kullanımı, ehliyetsiz araç kullanımı ve kaçak tütün gibi suçlara da cezai işlem uygulandı.

18.05.2024 12:49
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Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü genel uygulamaları devam ediyor. 11-17 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 5 bin 528 kişi sorgulanırken, 23 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 23 kişiden 10'u tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü olarak araç kullanan 11 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 48 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 12 kişiye para cezası yazıldı. 78 araç trafikten men edilirken, 13 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında ise 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 4 adet kesici ve delici alet, 17 gram uyuşturucu madde, 39 uyuşturucu hap, 88 bin 460 adet bandrolsüz makaron, 16 kilo kaçak tütün ile sigara basma makinesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 10 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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