Karaman'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu

Karaman\'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu
12.07.2026 11:14
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Karaman'da jandarma denetimlerinde tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı.

Karaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda tarihi eser ve uyuşturucular ele geçirilirken, aranan 7 kişi tutuklandı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığınca asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere, huzur ve güven ortamının sağlanması, suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanması amacıyla 03-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 32 bin 486 şahıs ile 12 bin 826 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 71 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler ve aramalarda ise, kenevir bitkisi, sentetik ecza hap, çeşitli ebatlarda fişek, 8 bin 600 adet bandrolsüz kaçak makaron, 4 bin 400 adet doldurulmuş kaçak sigara, 3 adet dedektör, 5 adet tarihi obje, 1 adet hilti, sikke, fosil taş ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği belirtildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Karaman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika

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