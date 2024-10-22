Karaman'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

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Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

KARAMAN - Karaman'da yakınlarının ulaşamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Külhan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Işık Hancı'ya ulaşamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi evin kilitli kapısını kırarak içeriye girdiğinde yaşlı adamı koltukta hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Işık Hancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardında Hancı'nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Işık Hancı'nın kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimalinin üzerinde durulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.