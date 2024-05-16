Karaman'da Yaya Geçidinde Kaza: Yaşlı Adam Yaralandı - Son Dakika
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Karaman'da Yaya Geçidinde Kaza: Yaşlı Adam Yaralandı

Karaman\'da Yaya Geçidinde Kaza: Yaşlı Adam Yaralandı

Karaman'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

16.05.2024 12:34
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Karaman'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 70 ACC 715 plakalı Volkswagen marka kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Ö.K.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yaşlı adam ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Karaman, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karaman'da Yaya Geçidinde Kaza: Yaşlı Adam Yaralandı - Son Dakika

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