Karaman\'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

15.08.2025 23:26  Güncelleme: 23:33
Karaman Valiliği, Ermenek ve Sarıveliler ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına 137 personel ve 3 helikopterle müdahalenin sürdüğünü açıkladı. Yangının kontrol altına alınması için çok sayıda ekip çalışmalara katılıyor.

Karaman Valiliği, Ermenek ve Sarıveliler ilçeleri arasındaki Ortaçal mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Çok sayıda ekiple yangına müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Mücadele çalışmalarında havadan 3 helikopter, karadan ise orman teşkilatına ait 21 arasöz, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 10 teknik personel, 127 orman yangın işçisi görev almaktadır. Bunun yanı sıra jandarma ve emniyet güçleri, İl Özel İdare ve belediyelerimize ait iş makineleri, su tankları, itfaiye araçları ile vatandaşlarımıza ait çok sayıda su tankı da çalışmalara katılmaktadır. Yangının enerjisi düşürülmüş olup, tamamen kontrol altına alınması için topyekün mücadele devam etmektedir" denildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
