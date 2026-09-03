Karaman Ermenek\'te otomobil traktörün römorkuna çarptı, 3 kişi yaralandı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında ilçeye bağlı Güneyyurt Beldesi Habib Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneyyurt Belediyesi'ne ait olduğu öğrenilen Hasan Ü. (33) idaresinde 70 F 1274 plakalı traktör, Ermenek yolu üzerindeki belediyeye ait şantiyeye girmek için sola dönüş yapmak istedi. Bu sırada aynı yönde seyreden Kadir Y. (23) yönetimindeki 70 F 1003 plakalı Tofaş marka otomobil, traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Yasemin Y. (23) ve traktör sürücüsü Hasan Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, ilk belirlemelere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve bilinçlerinin açık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.