Karaman-Mersin yolunda otomobille çarpışan minibüs refüje savruldu, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karaman-Mersin yolunda otomobille çarpışan minibüs refüje savruldu, 1 kişi yaralandı

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Karaman-Mersin yolunda otomobille çarpışan minibüs refüje savruldu, 1 kişi yaralandı
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Karaman-Mersin kara yolunda otomobil ile minibüs çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan minibüste 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da otomobille çarpışan minibüsün refüje savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman- Mersin kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (48) idaresindeki 70 ABR 955 plakalı Volkswagen marka minibüs ile A.O. (62) yönetimindeki 42 PH 397 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, refüje savrularak durabildi. Kazada, minibüs sürücüsü M. Ş.'nin eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası trafik ve jandarma ekipleri kara yolu üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaKaramanMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karaman-Mersin yolunda otomobille çarpışan minibüs refüje savruldu, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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