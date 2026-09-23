Karaman Valisi Çiçek sürücülere hız limiti ve emniyet kemeri uyarısı yaptı - Son Dakika
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Karaman Valisi Çiçek sürücülere hız limiti ve emniyet kemeri uyarısı yaptı

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Karaman Valisi Çiçek sürücülere hız limiti ve emniyet kemeri uyarısı yaptı
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Karaman'da trafik güvenliği toplantısında kazaların azaltılması ve riskli bölgelerde alınacak önlemler ele alındı. Vali Hayrettin Çiçek, sürücülere hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri kullanmaları çağrısında bulundu.

Karaman'da Trafik Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kent genelindeki trafik güvenliğine ilişkin mevcut durum ve yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Toplantıda; trafik kazalarının azaltılması, riskli bölgelerde alınacak önlemler, denetimlerin etkinliğinin artırılması, yaya ve sürücü güvenliğinin sağlanması ile kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Toplantıda konuşan Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, trafik güvenliğinin sağlanmasında denetimlerin yanı sıra sürücülerin trafik kurallarına uymasının da büyük önem taşıdığını belirtti.

Sürücülere özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları ve yayalara karşı daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Vali Çiçek, trafikte her bireyin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin can güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çiçek, tüm vatandaşları trafik kurallarına uyma konusunda hassasiyet göstermeye davet etti.

Toplantıda ayrıca, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların ilgili kurumların iş birliği ve koordinasyonu içerisinde kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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