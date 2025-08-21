Karamürsel\'de Traktör Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karamürsel ilçesi Çamçukur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çimen (75) idaresindeki traktör, sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, yaralanan sürücüyü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ