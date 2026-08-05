Karapınar\'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Şehit Oğuzhan Aydınbelge Caddesi ile 133009. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C. yönetimindeki 42 ACY 643 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, E.A. idaresindeki 42 AYY 083 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, Konya'da bir hastaneye sevk edildikleri belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.