Karapınar'da organ bağışı haftasında öğrenci ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Karapınar'da organ bağışı haftasında öğrenci ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı

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Karapınar\'da organ bağışı haftasında öğrenci ve vatandaşlara bilgilendirme yapıldı
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Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında öğrencilere ve vatandaşlara bilgilendirme çalışması düzenledi. Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Ecdat Kıraathanesi'ndeki vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı, broşür dağıtıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Ecdat Kıraathanesi'nde bulunan vatandaşlara organ bağışının önemi, hayat kurtarmadaki rolü ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sırasında öğrencilere ve vatandaşlara organ bağışı hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılarak konuya ilişkin merak edilen hususlar hakkında açıklamalarda bulunuldu. Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, organ bağışının bir insana umut, bir aileye mutluluk ve birçok kişiye hayata tutunma şansı sunduğuna dikkat çekerek organ bağışı konusunda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA
Organ Bağışı HaftasıKarapınar3. SayfaGüncelSağlıkSon Dakika

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