Karapınar\'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolünden çıkan hafif ticari araç evin bahçesine girdi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Karapınar ilçesi Gaziosmanpaşa mahallesi Atışpoligonu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veli Edebali (28) yönetimindeki 42 BFU 809 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Veli Edebali'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA