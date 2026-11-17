Konya'nın Karapınar ilçesinde sanayi sitesinde yedek parça dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde S.Ü.'ye ait yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında yedek parça dükkanında maddi hasar meydana gelirken, tahkikat başlatıldı.