Sakarya'da 24 yaşındaki genç bıçak zoruyla alıkonuldu, bir şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 24 yaşındaki genci aracında bıçak zoruyla alıkoyan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Çeşmebaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 24 yaşındaki G.T.'nin kullandığı araç, G.D. (27) ve G.D. (25) tarafından durduruldu. Bıçak zoruyla alıkoyulan genç, serbest bırakılmasının ardından jandarma ekiplerine şikayette bulundu. Harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüphelilerden G.D. (27) tutuklandı. - SAKARYA
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