Gaziantep'in Araban ilçesi Karasu Çayı'nda toplu balık ölümleri görüldü.

Araban ilçesine bağlı kırsal Fakılı Mahallesi mevkiinden geçen Karasu Çayı'nda toplu balık ölü görüldü. Bölgedeki vatandaşlar, toplu balık ölülerinin Karasu Çayı kıyısına vurduğunu fark etti.

Vatandaşlar, her yıl Karasu Çayı'nda gerçekleşen toplu ballık ölümlerinin nedenin yetkililer tarafından araştırılıp çözüm bulunmasını talep etti. - GAZİANTEP