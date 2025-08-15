Karasu'da Kadın, Eşinin Arabasına Çarptı - Son Dakika
Karasu'da Kadın, Eşinin Arabasına Çarptı

Karasu\'da Kadın, Eşinin Arabasına Çarptı
15.08.2025 17:33
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kadın, eşinin aracına defalarca çarpıp baygınlık geçirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, eşiyle tartışan bir kadın cipiyle defalarca eşinin otomobiline çarptı. Aracı hurdaya çeviren kadın olay yerinde baygınlık geçirirken, o anlara tanıklık eden mahalle sakini Yusuf Mercan, "Korna sesleriyle uyandım, kadın araca vuruyordu" dedi. Olayda iki araçta daha maddi hasar meydana gelirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Özge K. ile eşi Mehmet K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yaşadıkları apartman dairesinde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, sinirlerine hakim olamayan Ayşe Özge K., 35 VTU 43 plakalı cipiyle, sokak üzerinde eşine ait 54 UA 299 plakalı otomobile defalarca çarptı. Çevredekilerin bakışları arasında aracına tekrar tekrar çarpan Ayşe Özge K., eşi tarafından araç içerisinden indirildi. Kadın olay yerinde baygınlık geçirirken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda Mehmet K.'ye ait araç kullanılmaz hale gelirken, park halindeki iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, cipin otomobile hızla defalarca çarpması yer alıyor.

"Uyandığımda kadın cipiyle eşinin aracına çarpıyordu"

Yaşanılan olayda aracında hasar oluşan, mahalle sakini Yusuf Mercan, "Sabah saat 05.30 civarında olay korna sesiyle başladı. Tartışma, apartmanın 2. katında oturan çiftin arasında başladı. Benim aracım, zarar gören otomobilin hemen yanında park halindeydi. Beni kızım uyandırdı. Uyandığımda kadın cipiyle eşinin aracına çarpıyordu. Araca defalarca çarpa çarpa sürükledi. O sırada komşumuzun aracına da çarptı. Daha sonra Mehmet K., araçta bulunan eşini kapıdan alıp aşağı attı. O esnada kadın bayıldı. Ambulans gelip kadını alarak hastaneye götürdü. Olay sonrası çekici gelerek araçları bulunduğu yerden kaldırdı. Benim aracımda 15-20 bin TL civarında hasar oluştu. Eşi Mehmet K., tüm masrafları üstlendi" dedi.

"Kol kola tekrar evlerine döndüklerini gördüm"

Bu sabah uyandığında ise eşiyle kadını kol kola evlerine girerken gördüğünü söyleyen Mercan, "Bu sabah ise kadınla kol kola tekrar evlerine döndüklerini gördüm. Belki bana da uğrayıp bir özür dilerler diye bekledim, ama gelen olmadı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

17:20
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
Hükümetten memurların taban aylığına 1000 lira zam teklifi
16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
