Karasu'da Lastiği Patlayan Otomobil Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarptı - Son Dakika
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Karasu'da Lastiği Patlayan Otomobil Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarptı

Karasu\'da Lastiği Patlayan Otomobil Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde duble yolda hızla ilerleyen ve lastiği patlayan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

26.04.2024 16:24
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde duble yolda hızla ilerleyen ve lastiği patlayan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan 58 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybederken feci kaza anı ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saat 08.49'da Kocaali-Karasu D-010 duble yolu Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun kenarında bulunan kaldırımda yürüyen ve adliye personeli olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Zahide Saatçi'ye, yolda hızla ilerlediği esnada lastiği patlayarak kontrolden çıkan E.E. idaresindeki 54 AGG 236 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Taklalar atarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü de kazada yaralandı.

Feci kaza araç içi kamerasında

Öte yandan, yaşanan feci kaza ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerlediği esnada lastiği patlayan otomobilin savrularak, kaldırımda yürüyen kadına çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile kadının metrelerce savrulması, aracın ise taklalar atarak yol kenarına uçtuğu görüldü. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karasu'da Lastiği Patlayan Otomobil Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasu'da Lastiği Patlayan Otomobil Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarptı - Son Dakika
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