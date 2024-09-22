Sakarya'nın Karasu ilçesinde D-650 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet savrularak bariyere çarptı. Kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Karasu- Adapazarı D-650 kara yolu Tepetarla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Genç (20) kontrolündeki plakasız motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yola savruldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 20 yaşındaki Mehmet Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Karasu'da Motosiklet Kazası: 20 Yaşında Can Verdı - Son Dakika
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