Karasu\'da sel sonrası okullarda hasar tespiti başladı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sel ve sağanak yağışların ardından eğitim kurumlarında da hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, şube müdürleri ve okul müdürleriyle birlikte selden etkilenen okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sakarya genelinde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağışlar, Karasu ilçesindeki bazı eğitim kurumlarında da su baskınlarına yol açtı. Yağışların ardından harekete geçen Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici; şube müdürleri ve okul idarecileri ile birlikte afetten etkilenen okulları sahada inceledi. İlçe genelinde sel felaketinden etkilenen okul sayısının 15 olduğu öğrenildi. Saha incelemeleri kapsamında Karasu Merkez Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden İlçe Milli Eğitim Müdürü Enşici, okul binası ve bahçesinde meydana gelen sel su baskınını yerinde inceledi.

Görüntülerde, okulların zemin katlarını yutan suların diz boyunda olduğu ve denetimler sırasında ekiplerin yürümekte zorlandığı görüldü.