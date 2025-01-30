Karasu\'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kaynarca-Karasu D-014 kara yolu İhsaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca yönüne ilerleyen K.T. kontrolündeki 54 PN 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma inceleme başlattı. - SAKARYA