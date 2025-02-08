Karasu'da Tır ve Sürücü Kursu Aracı Çarpıştı - Son Dakika
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Karasu'da Tır ve Sürücü Kursu Aracı Çarpıştı

Karasu\'da Tır ve Sürücü Kursu Aracı Çarpıştı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tır, sürücü kursu aracına çarptı; 4 kişi yaralandı.

08.02.2025 17:47
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde tır ile sürücü kursu aracı çarpıştı. Tırın, arkadan çarptığı sürücü kursu aracı içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Sanayi Sitesi yönünde ilerlemekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, önünde seyir halinde olan 41 FL 373 plakalı sürücü kursu aracına arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce sürücü kursu aracı içerisinde yaralanan 4 kişi otomobilden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karasu'da Tır ve Sürücü Kursu Aracı Çarpıştı - Son Dakika

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