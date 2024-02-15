Karayoluna Yakın Ev, Sürekli Kamyon ve Tırların Hedefi Haline Geliyor - Son Dakika
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Karayoluna Yakın Ev, Sürekli Kamyon ve Tırların Hedefi Haline Geliyor

Karayoluna Yakın Ev, Sürekli Kamyon ve Tırların Hedefi Haline Geliyor

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir ev, sürekli üzerine uçan kamyon ve tırlarla gündem oluyor. Evde yaşayan Fırtına ailesi, D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi Üç yol kavşağında bulunan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ağır tonajlı araçların frenlerinin tutmaması veya yola gidememesi sonucu evin üzerine uçan kamyon ve tırlar, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Görgü şahitleri, yaşanan kazaların sayısının arttığını ve çözüm üretilmesi gerektiğini belirtti. Ev sahibi Şerif Fırtına ve ailesi, kazalar nedeniyle evden taşınmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

15.02.2024 14:23  Güncelleme: 14:25
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Karayoluna yakın bir noktada bulunan iki katlı müstakil ev, sürekli üzerine uçan kamyon ve tırlarla gündem oluyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir evde yaşanan ilginç kazalar duyanları ve görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Evde yaşayan Fırtına ailesi bir süre önce, üzerine sürekli kamyon yada tır uçan evlerini terk etmek zorunda kaldı. D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi Üç yol kavşağında, Ordu istikametinden gelip indikleri rampanın bitiminde D-100 karayoluna bağlanan ağır tonajlı araçlar ya frenleri tutmadığı yada yola gidemedikleri için yoldan çıkarak evin üzerine uçuyor.

Son olarak bugün meydana gelen kazada İ.Ş. sevk ve idaresindeki meşrubat yüklü 27 ALL 191 plakalı Mercedes marka tır frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin 2. katına saplandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Evde kimsenin bulunmaması yaralanma ve ölümleri etkiledi. Evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Olaya şahit olan görgü şahitleri yaşanan kazanın 6. Kaza olduğunu belirtip, iki yılda bir evin üzerine bir tır veya kamyon uçtuğunu belirtip, konuyla ilgili çözüm üretilmesi gerektiğini söylediler. Ayrıca evin sahibi Şerif Fırtına ve ailesinin yaşanan kazalardan dolayı evden taşınmak zorunda kaldıklarını dile getirdiler.

Bir önceki kaza 2023 yılında gerçekleşti. 2020 yılında yaşanan bir diğer kazada ise Tomruk yüklü bir kamyon freni patlayınca evin çatısına uçmuştu. Bu kaza sonrası onarılan ev yeni kazayla yeniden kullanılmaz hale geldi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karayoluna Yakın Ev, Sürekli Kamyon ve Tırların Hedefi Haline Geliyor - Son Dakika

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