Karayoluna yakın bir noktada bulunan iki katlı müstakil ev, sürekli üzerine uçan kamyon ve tırlarla gündem oluyor.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bulunan bir evde yaşanan ilginç kazalar duyanları ve görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Evde yaşayan Fırtına ailesi bir süre önce, üzerine sürekli kamyon yada tır uçan evlerini terk etmek zorunda kaldı. D-100 karayolu Koyulhisar ilçesi Üç yol kavşağında, Ordu istikametinden gelip indikleri rampanın bitiminde D-100 karayoluna bağlanan ağır tonajlı araçlar ya frenleri tutmadığı yada yola gidemedikleri için yoldan çıkarak evin üzerine uçuyor.
Son olarak bugün meydana gelen kazada İ.Ş. sevk ve idaresindeki meşrubat yüklü 27 ALL 191 plakalı Mercedes marka tır frenlerinin boşalması sonucu yoldan çıkarak evin 2. katına saplandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Evde kimsenin bulunmaması yaralanma ve ölümleri etkiledi. Evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.
Olaya şahit olan görgü şahitleri yaşanan kazanın 6. Kaza olduğunu belirtip, iki yılda bir evin üzerine bir tır veya kamyon uçtuğunu belirtip, konuyla ilgili çözüm üretilmesi gerektiğini söylediler. Ayrıca evin sahibi Şerif Fırtına ve ailesinin yaşanan kazalardan dolayı evden taşınmak zorunda kaldıklarını dile getirdiler.
Bir önceki kaza 2023 yılında gerçekleşti. 2020 yılında yaşanan bir diğer kazada ise Tomruk yüklü bir kamyon freni patlayınca evin çatısına uçmuştu. Bu kaza sonrası onarılan ev yeni kazayla yeniden kullanılmaz hale geldi. - SİVAS
Son Dakika › 3.Sayfa › Karayoluna Yakın Ev, Sürekli Kamyon ve Tırların Hedefi Haline Geliyor - Son Dakika
Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.
Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinde yağcı olarak çalışan Doğuşcan Y.'nin sosyal medya üzerinden paylaşılan son görüntüsünde, gemide çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?