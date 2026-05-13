Kardeşinin Kimliğini Kullanan Sürek avındaki Şahıs Yakalandı
13.05.2026 09:32
Gaziantep'te 40 yıl hapis cezası olan S.A., kardeşinin kimliğini kullanarak yakalandı.

Gaziantep'te kesinleşmiş 40 yıl cezayla aranan ve kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edilen şahıs, saklandığı bağ evinde jandarma operasyonuyla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve adli makamların koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Oğuzeli ilçesindeki çalışmalar çerçevesinde, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti yapma, ruhsatsız ateşli silah bulundurma gibi 41 farklı dosyadan 40 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan S.A. isimli şahsın kardeşinin kimliğini kullandığı ve 6 aydır bağ evinde saklandığı tespit edildi. Şahsın saklandığı adrese Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) operasyon yaptı. Aranan şahıs, saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
