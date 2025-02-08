Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde, kardeşler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 7 Şubat tarihinde M.Y. (50) isimli şahıs, daha önce aralarında husumet bulunan kardeşi S.Y'yi (42) darp etti. Bunun üzerine S.Y., ertesi gün ağabeyinin Gayda köyündeki iş yerine giderek tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan M.Y., kaldırıldığı Hizan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan S.Y., güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Kardeşler Arasında Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
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