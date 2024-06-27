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Karısını bıçaklayıp aynı bıçakla kendini öldürdü

SAMSUN - Samsun'da bir kişi karısını bıçaklayıp aynı bıçakla kendini de bıçaklayarak hayatına son verdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilyacıda çalışan Emrah Akbulut evlerinde tartıştığı eşi Lüffiye Özge Akbulut'u sol karın boşluğunun alt kısmında bıçakla yaraladı. Emrah Akbulut aynı bıçakla bu kez kendini sol göğüs kısmının 4 yerinden yaraladı. Kadının kendini evden dışarı atıp yardım istemesi üzerine olay yerine ambulansla ve polis ekipleri sevk edildi. Emrah Akbulut ambulansla, Lüffiye Özge Akbulut ise özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Emrah Akbulut doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Hastanede tedavi altına alınan Lüffiye Özge Akbulut," Önce beni bıçakladı, sonra ardı ardına bıçağı kendisine vurdu" dedi.

Akbulut çiftinin 5 yıllık evli oldukları, yaklaşık 2 yıl önce bir bebeklerinin doğduktan bir gün sonra vefat ettiği ve bu olaylardan sonra çocukları olmadığı için aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı iddia edildi. Emrah Akbulut'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.