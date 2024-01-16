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Karkamış Sınır Kapısı'nda Tır Yangını: Alevler Sınır Kapısına Sıçradı - Son Dakika
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Karkamış Sınır Kapısı'nda Tır Yangını: Alevler Sınır Kapısına Sıçradı

Karkamış Sınır Kapısı'nda bekleyen bir tır, akü değişimi sırasında çıkan yangında alev topuna döndü. Yangın sırasında alevler sınır kapısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karkamış Sınır Kapısı\'nda Tır Yangını: Alevler Sınır Kapısına Sıçradı
16.01.2024 - 15:49,
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Karkamış Sınır Kapısı'nda bekleyen tır, akü değişimi sırasında kıvılcımların yakıt deposuna sıçraması sonucu alev topuna döndü. Yangın sırasında alevler sınır kapısına da sıçradı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karkamış Sınır Kapısı'nda meydana geldi. sınır kapısında park halinde bekleyen tırda akü değişimi sırasında kıvılcımların yakıt deposuna sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesiyle diğer sürücüler ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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