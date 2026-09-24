Kars Çevreyolu'nda tırın motoru alev aldı, sürücü hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika
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Kars Çevreyolu'nda tırın motoru alev aldı, sürücü hafif yaralı kurtuldu

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Kars Çevreyolu\'nda tırın motoru alev aldı, sürücü hafif yaralı kurtuldu
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Kars Çevreyolu Sebze Hali mevkisinde seyir halindeki tırın motoru henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücü kendini dışarı atarak kurtuldu; itfaiye yangını çevreye sıçramadan söndürdü, hafif yaralanan sürücünün durumu iyi.

Kars'ta seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, kendisini son anda araçtan dışarı atarak kurtardı.

Olay, Kars Çevreyolu Sebze Hali mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan tırın henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Alevlerin kısa sürede tırın büyük bölümünü sardığı yangın, çevrede paniğe neden oldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın çevredeki araç ve alanlara sıçramadan tamamen söndürüldü.

Yangın sırasında hafif şekilde yaralanan tır şoförüne olay yerinde müdahale edildi. Şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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