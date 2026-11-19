Sarıkamış'ta 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kars'ın Sarıkamış ilçesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 2 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, her 2 aracın sürücüsü de yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücülere olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.