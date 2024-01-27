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Kars'ta 2 Organizatör ve 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta 2 Organizatör ve 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Akbaba köyü çevresinde yaptıkları operasyonda, Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni ve onları kente sokan 2 organizatörü yakaladı. Göçmenler, donma tehlikesi geçirdikleri için Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi ve düzensiz göçmenler sınır dışı edilecek.

Kars\'ta 2 Organizatör ve 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
27.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:42
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Kars'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen operasyonda 2 Organizatör ve 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine merkeze bağlı Akbaba köyü çevresinde yaptıkları arama tarama faaliyetinde, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni gizlendikleri yerde yakaladı.

Soğuk hava nedeniyle bazıları donma tehlikesi geçiren göçmenler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Düzeniz göçmenleri kentte sokan 2 organizatör ise gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
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