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Kars'ta 5 Katlı Binada Doğalgaz Patlaması: 1'i Ağır, 3 Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta 5 Katlı Binada Doğalgaz Patlaması: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Kars'ta 5 katlı binada doğalgaz patlaması: 1'i ağır, 3 yaralı Kars'ta 5 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması ve sonrasında çıkan yangında 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, patlamadan çevredeki binalarda zarar gördü.

Kars\'ta 5 Katlı Binada Doğalgaz Patlaması: 1\'i Ağır, 3 Yaralı
20.12.2023 - 20:55,
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Kars'ta 5 katlı binada doğalgaz patlaması: 1'i ağır, 3 yaralı

KARS - Kars'ta 5 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması ve sonrasında çıkan yangında 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, patlamadan çevredeki binalarda zarar gördü.

Olay Kars merkez Şehitler Mahallesi Ahmet Arslan Caddesi 130'!uncu sokakta meydana geldi. 5 katlı bir binanın 3'üncü doğalgaz patladı. Durum sağlık, itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olay yerine Vali Ziya Polat'ta geldi. Polat, yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının yaşandığı bölgede adata can pazarı yaşandı. Vatandaşlar evlerini boşaltarak bölgenden uzaklaştı.

Vali Ziya Polat, burada gazetecilere yaptığı açılamada, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Doğalgaz kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz. Şuan 3 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. bir vatandaşımızda 2'inci derece yanık var. 2 vatandaşımızda her hangi bir sıkıntı yok Allaha şükür" dedi.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği 3. kattaki dairenin duvarları yıkıldı. Ekipler, yangını tamamen söndürdü. Çevredeki binaların camlarının da patlamanın etkisiyle kırıldığı olayda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Patlama ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta 5 Katlı Binada Doğalgaz Patlaması: 1'i Ağır, 3 Yaralı - Son Dakika


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