Kars'ta Aranan 56 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta Aranan 56 Kişi Yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.06.2024 12:14
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Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan 15 ile 2 yıl arasında hapis cezası bulunan ve aranan 56 kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce 20 Mayıs 2024- 10 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 15 Yıl 10 Ay hapis cezası bulunan A.B (23), Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs suçundan 15 Yıl hapis cezası bulunan E.Ç.(37), Kasten Öldürme, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 14 Yıl 1 Ay 9 Gün hapis cezası bulunan G.K.(39) başta olmak üzere toplam 56 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 56 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 56 kişiden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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