Kars'ta Kurban Bayramı tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı - Son Dakika
21.05.2026 17:10  Güncelleme: 17:11
Kars Valisi Ziya Polat, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca kent genelinde emniyet, jandarma ve diğer kurumların koordineli şekilde görev yapacağını, trafik yoğunluğuna karşı kapsamlı önlemler alındığını açıkladı.

Ziya Polat, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kent genelinde geniş kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını açıkladı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte yollarda yoğunluk yaşanmasının beklendiğini belirten Polat, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri için tüm kurumların koordinasyon halinde görev başında olacağını söyledi.

Kurban Bayramı tatili süresince yapılacak seyahatlerde ve seyahat sürelerinde artış yaşanabileceğine dikkat çeken Vali Ziya Polat, özellikle kurban satış ve kesim alanları ile turizm bölgelerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla kapsamlı önlemler alındığını ifade etti.

Valilik koordinasyonunda; emniyet, jandarma, AFAD, sağlık, belediye, UMKE ve karayolları ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumların bayram boyunca sahada olacağını kaydeden Polat, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği için ekiplerin 24 saat esasına göre görev yapacağını belirtti.

Vali Polat, İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkmasından dolayı yarın itibarıyla hemşehrilerimizin ve vatandaşlarımızın yollarda olacağını düşünüyoruz. Öncelikle hepsine hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kars ilimizde emniyetimiz, jandarmamız ve tüm kurum kuruluşlarımızla gerekli tedbirler alındı. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde, güvenlik içerisinde yolculuk yapmaları ve bayramı huzur içerisinde geçirmeleri için tüm kurumlarımız koordinasyon içerisinde görev başında olacaktır" dedi.

22 Mayıs-1 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanacak tedbirler kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bin 102 tim ve 4 bin 972 personelin görev yapacağı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında ise bin 140 ekip ve 4 bin 141 personelin sahada olacağı öğrenildi.

Öte yandan vatandaşların özellikle kurban satış alanları, banka şubeleri ve ATM çevrelerinde yankesicilik, kapkaç, dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları istendi. Yetkililer, karşılaşılan olumsuzlukların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin olaylara hızlı müdahale açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sürücülere de trafik kurallarına titizlikle uyma çağrısında bulunan Vali Polat, alınan tüm tedbirlerin vatandaşların huzuru ve güvenliği için olduğunu belirterek, "Tüm vatandaşlarımıza tekrar hayırlı yolculuklar diliyoruz. Alınan tedbirlere uymalarını rica ediyoruz. Alınan her tedbir onların huzuru ve güvenliği için. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun, yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı. - KARS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yaşam, Kars, Son Dakika

