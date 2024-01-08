Kars\'ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Kars'ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Olay Merkez Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir işyerinin bacasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının işyerinin bacasından çıktığını belirledi. Hemen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. - KARS
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