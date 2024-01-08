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Kars'ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Kars'ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kars'ın Merkez Atatürk Caddesi'nde bir işyerinin bacasından çıkan yangın, Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Kars\'ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
08.01.2024 - 11:55,
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Kars'ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay Merkez Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir işyerinin bacasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının işyerinin bacasından çıktığını belirledi. Hemen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta bir iş yerinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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