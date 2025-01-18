Kars\'ta Dolandırıcı Yakalandı

Kars'ta dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda hakkında "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan arama kararı bulunan 1 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Adli makamlarca hakkında 3 yıl, 4 ay hapis cezası verilen şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS
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