Kars'ta Güvenlik Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kars'ta Güvenlik Denetimi

Kars\'ta Güvenlik Denetimi

Kars'ta polis, KYK ve ortaöğretim yurtları çevresinde güvenlik kontrolü gerçekleştirdi.

19.12.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta polis ekipleri, KYK öğrenci yurtları ile ortaöğretim öğrenci yurtlarının

bulunduğu bölgelerde güvenlik uygulaması gerçekleştirdi. Öğrenci yurtları etrafında huzur ve güven ortamının sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışma, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

"Şüpheli araçlar ve şahıslar kontrol edildi"

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, uygulama sırasında yurt çevresindeki şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kimlik kontrolü ve detaylı inceleme yaptı. Araçlarda bulunan eşyalara da bakılarak herhangi bir suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığı kontrol edildi. Ekipler ayrıca, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu kafe ve restoranların da bulunduğu bölgelerde devriye görevlerini sürdürdü.

"Amaç güvenlik ve huzuru sağlamak"

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan güvenlik uygulamalarının amacının, yurtlarda kalan öğrencilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, muhtemel olumsuzlukları önlemek ve şehrin genelinde huzuru temin etmek olduğunu kaydedildi. Özellikle öğrenci bölgelerinde bu tür denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği ifade edildi.

"Vatandaşlardan ve öğrencilerden destek"

Polis ekiplerince yalpan uygulama, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından takdirle karşılandı. Birçok öğrenci, polis ekiplerinin bu hassasiyetinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Vatandaşlar ise bölgede artırılan güvenlik önlemlerinin, şehirdeki huzur ortamını olumlu etkilediğini belirtti. Polis ekiplerince uygulamalarının davam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Polis, kars, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Güvenlik Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
07:58 Türkiye’nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:20:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Güvenlik Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.