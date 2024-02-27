Kars'ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Kars\'ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda düzensiz göç ve güvenlik önlemleri masaya yatırıldı. Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum amirlerinin de hazır olduğu toplantıda, il genelinde asayiş-güvenlik, sınır güvenliği ve düzensiz göç konuları değerlendirildi. Toplantıda ayrıca kent genelinde asayiş ve güvenlik anlamında yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Güvenlik ve asayiş toplantılarının belirli aralıklarla yapılacağı öğrenildi.

27.02.2024 15:09  Güncelleme: 15:16
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Kars'ta güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda düzensiz göç ve güvenlik önlemleri masaya yatırıldı.

Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve ilgili kurum amirlerinin de hazır olduğu toplantıda, il genelinde asayiş-güvenlik, sınır güvenliği ve düzensiz göç konuları değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca kent genelinde asayiş ve güvenlik anlamında yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Güvenlik ve asayiş toplantılarının belirli aralıklarla yapılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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