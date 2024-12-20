Kars'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kars'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kars\'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Zanlı, hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezası ile yol kontrolünde gözaltına alındı.

20.12.2024 11:48
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Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yol kontrolünde yakalandı.,

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan asayiş ve güvenlik uygulamalarında hakkında, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan O.T. (27) yakalanarak gözaltına alındı.

Kars ili Selim- Sarıkamış yolu üzerinde yapılan asayiş kontrolünde yakalanan O.T. İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan O.T. önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye, ardından adliyeye getirildi. O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KARS

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, kars, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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