Kars'ta iki kişiyi yaralayan saldırı şüphelisi silahla yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta iki kişiyi yaralayan saldırı şüphelisi silahla yakalanıp tutuklandı

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Kars'ta 30 Eylül'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin olayda kullandığı değerlendirilen silahla yakalandığı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kars'ta 30 Eylül'de iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Eylül 2026 günü İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ateşli silahla kasten yaralama olayında E.Ö. (24) ve T.Ö. (45) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Şüpheli silahıyla birlikte yakalandı"

Olayın ardından çalışma başlatan Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının şüphelisinin R.K. (29) olduğunu belirledi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli, olayda kullandığı değerlendirilen suç aleti silahla birlikte Ali Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin etkin şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaOlaylarGüncelEylülKarsSon Dakika

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