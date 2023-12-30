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Kars'ta Jandarma Ekipleri Asayiş ve Trafik Uygulamalarını Artırdı - Son Dakika
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Kars'ta Jandarma Ekipleri Asayiş ve Trafik Uygulamalarını Artırdı

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yılbaşı öncesinde kent genelinde asayiş ve trafik uygulamalarını artırdı. Yapılan uygulamalarda 148 bin 866 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 238 kişi yakalandı. Ayrıca, 78 bin 105 araç sorgulandı, 2 araç ele geçirildi ve 169 araca cezai işlem uygulandı. Jandarma ayrıca 8 kayıp kişiyi bulup ailelerine kavuşturdu. Asayiş ve trafik uygulamalarının devam edeceği bildirildi.

Kars\'ta Jandarma Ekipleri Asayiş ve Trafik Uygulamalarını Artırdı
30.12.2023 - 12:38,
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Kars'ta jandarma ekipleri, yılbaşı öncesinde asayiş ve trafik uygulamalarını artırdı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 148 bin 866 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 238 kişi yakalandı. Yakalanan 238 kişiden 26 çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma trafik timlerince yapılan uygulamalarda ise 78 bin 105 araç sorgulandı. Aranan 2 araç ele geçirildi. Jandarma trafik timlerince 169 araca 470 bin 737 lira cezai işlem uygulandı.

Jandarma kayıp olarak aran 8 kişiyi de bularak ailelerine kavuşmalarını sağladı. Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde asayiş ve trafik uygulamalarının devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
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Jandarma, Kars, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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