Kars'ta Jandarmadan Güvenlik Uygulamaları - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kars'ta Jandarmadan Güvenlik Uygulamaları

Kars'ta jandarma, 147 bin 806 kişiyi kontrol etti, 227 kişi yakalandı, 1.3 milyon lira ceza kesildi.

04.12.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta jandarma ekiplerince asayiş, güvenlik ve trafik uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Kasım ayında yapılan genel asayiş, güvenlik ve trafik uygulamalarında 147 bin 806 kişinin GBT yoklaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 227 kişi yakalandı. Yakalanan 227 kişiden 25'i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uygulamalarda muayenesi olmayan 34, sigorta 91, 78/1a emniyet kemeri ve 31/1B yük taşıyan araca toplam 1 milyon, 327 bin 256 lira trafik cezası uygulandı. Ayrıca jandarma trafik ekiplerince 15 bin 542 araç sorgulandı, 92 araç trafikten men edildi.

Ayrıca 4 kayıp vatandaş bulunarak ailelerine teslim edildi. Toplum sağlığını tehlikeye sokacak madde temin etmekten 8 kişiye, bilişim dolandırıcılığından 5 kişiye ve yasadışı bahis oynatmaktan ise 30 siteye yasal işlem yapıldı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca kent genelinde asayiş ve güvenlik uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Asayiş, Hukuk, kars, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Jandarmadan Güvenlik Uygulamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
14:25 Narin’in ağabeyi sanık Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA’ya ilişkin rapor talepleri reddedildi Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
20:28 Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti
20:23 Aydın’da 4 büyüklüğünde deprem Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
20:05 Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi
19:57 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi
19:51 Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 15:51:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Jandarmadan Güvenlik Uygulamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.