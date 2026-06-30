Kars'ta Narkotik Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Narkotik Operasyonu: 1 Tutuklama

Kars\'ta Narkotik Operasyonu: 1 Tutuklama
30.06.2026 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kars'ta uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen kararlı mücadele kapsamında düzenlenen narkotik operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde "sokak satıcısı (torbacı)" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 2 parça halinde toplam 6,13 gram metamfetamin, 2,92 gram bonzai, 1 hassas terazi, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 65 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan F.T. (36) isimli şüpheli hakkında, "Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce gençleri ve toplumu tehdit eden uyuşturucu madde ticaretine karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi, "Uyuşturucu madde suçlarına karşı mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde artarak devam edeceği vurgulandı. - KARS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta Narkotik Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başlıyor 12. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da başlıyor
İsmail Kartal “Bu sezon bizimle olacaklar“ deyip 2 futbolcunun adını verdi İsmail Kartal "Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Hem emzirdi hem yayına devam etti Hem emzirdi hem yayına devam etti

09:05
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni Saldırılar sonrası bakanlık harekete geçti
Köyceğiz ve Narman belediye başkanlarına soruşturma izni! Saldırılar sonrası bakanlık harekete geçti
08:36
901’de hayati gol Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
90+1'de hayati gol! Hollanda-Fas maçında kazananı penaltı atışları belirledi
08:22
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı
07:56
Müge Anlı’da aranıyordu, DEAŞ’a katıldığı ortaya çıktı
Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı
07:20
Altında ölümcül kırılma 2008’den beri en sert aylık düşüş
Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş
00:17
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 09:18:08. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Narkotik Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.