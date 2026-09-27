Kars'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1'i kadın 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1'i kadın 4 kişi yaralandı

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Kars\'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı, 1\'i kadın 4 kişi yaralandı
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Kars-Ardahan kara yolunun İl Özel İdaresi mevkisinde iki otomobilin karıştığı kazada 1'i kadın 4 kişi yaralandı. Aydınlatma direğine çarpan otomobilin savrulduğu kazada yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Kars'ta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i kadın 4 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden biri önce aydınlatma direğine, ardından başka bir araca çarptı.

Kaza, Kars- Ardahan kara yolunun İl Özel İdaresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. A. A. yönetimindeki 36 ABS 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından Ö. U. Ç. idaresindeki 34 KKT 017 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazada, 36 ABS 082 plakalı otomobilin sürücüsü M. A. A. ile diğer araçta bulunan sürücü Ö. U. Ç., E. Ç. ve S. Ç. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçlarda bulunan yaralılara müdahale etti.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Kars-Ardahan kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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