Kars'ta silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kars'ta silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kars merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada, bir kişi sırtından ve karnından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı, ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

28.07.2024 07:48
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Kars'ta silahlı kavgada sırtından ve karnından vurulan 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Kars merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebepten dolay çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi sonucu E.B. kimliği belirsiz 1kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Sırtından ve karnından yaralanan E.B. ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan E.B.'nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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