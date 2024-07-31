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Kars'ta Suç Makinesi Yakalandı

Kars'ta hakkında 6 farklı dosyadan 30 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi, son işinde yakayı ele verdi. Polisin düzenlediği operasyonla suç makinesi kıskıvrak yakalandı. Operasyonda evinde yapılan aramada çeşitli silahlar ele geçirildi ve suç makinesinin daha önce işlediği suçlar ortaya çıktı. Tutuklanan suçlu Kars Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

31.07.2024 10:50
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Kars'ta hakkında 6 farklı dosyadan 30 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi son işinde yakayı ele verdi. Suç makinesi saklandığı yerde polisin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kars'ta geçtiğimiz gün silahla S.Ö.'yü silahla kasten yaralayan ve olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Arslan Caddesi üzerinde meydana gelen silahla kasten yaralama olayı ile çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayı şüpheli C.K.'nın gerçekleştirdiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan arama kararının ardından C.K.'nın saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda C.K. kıskıvrak yakalandı.

"Evinden cephanelik çıktı"

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan C.K.'nın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca (7.65mm çapında), 1 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 av tüfeği şarjörü, 23 av tüfeği kartuşu, C.K.'nın yapılan üst aramasında ise 6 (9.19mm fişek, polis ekiplerince yapılan detaylı aramada da C.K.'nın S.Ö.'yü yaraladığı olayda kullanılan suç aleti 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

"Suç makinesi olduğu ortaya çıktı"

Bir kişiyi silahla yaralayan ve olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince kısa sürede düzenlenen operasyonla yakalanan C.K.'nın suç makinesi olduğu anlaşıldı.

C.K. daha önce 6 farklı dosyadan "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Tehdit, Basit Yaralama, Bıçak ve Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma suçlarından toplam 30 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ve 6 bin 360 TL para cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KARS

Kaynak: İHA

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