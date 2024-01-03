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Kars'ta bir trafo yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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Kars'ta bir trafo yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kars merkez Sukapı Mahallesi'nde ARAS elektriğe ait bir trafo aniden alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. ARAS elektrik ekipleri trafonun elektriğini keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda trafo maddi hasar gördü. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

Kars\'ta bir trafo yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
03.01.2024 - 12:19,
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Kars'ta bir anda alev alan ve yanmaya başlayan trafo itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay Kars merkez Sukapı Mahallesi'nde meydana geldi. ARAS elektriğe ait trafodan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye itfaiye ve ARAS elektrik ekipleri geldi. ARAS elektrik ekipleri trafonun elektriğini keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

ARAS elektriğe ait trafo yangından kaynaklı maddi hasar oluşurken, yangının neden çıktığı ise araştırılıyor. - KARS

Kaynak: İHA
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