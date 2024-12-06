Kars'ta traktörle çaya düşen şahıs hayatını kaybetti
KARS - Kars'ta traktörüyle çaya düşen 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay Kars'a bağlı Cumhuriyet Köyü'nde meydana geldi. N.S. idaresindeki traktör manevra yaparken Kars Çayı'na düştü. Çayda traktörü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, vinç yardımıyla traktörü sudan çıkardı. Yapılan kontrollerde traktörün kabininde bulunan N.S.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. N.S.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, traktörün Kars Çayı'na gece düştüğü öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kars'ta Traktör Çaya Düştü: 1 Ölü - Son Dakika
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