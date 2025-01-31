Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: İranlı Yolcu Tutuklandı

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Kars'ta İranlı yolcunun makatından uyuşturucu çıktı

KARS - Kars'ta, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İranlı 2 yolcudan 1'nin makatından diğerinin ise eşyaları arasından uyuşturucu çıktı. Kars'ın Digor İlçe İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı.

Uyuşturucu madde arama köpeği "Tabla" ile 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 7 ayrı parça halinde toplamda 297 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i kan, idrar ve iç beden muayenesi için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde ise iç organlarında 4 parça rulo halinde 210 gram olmak üzere, toplamda 507 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.