Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: İranlı Yolcu Tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: İranlı Yolcu Tutuklandı

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Kars'ta jandarmanın otobüste yaptığı aramada, İranlı yolcunun makatından 210 gram metamfetamin bulundu.

31.01.2025 14:24
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Kars'ta İranlı yolcunun makatından uyuşturucu çıktı

KARS - Kars'ta, jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İranlı 2 yolcudan 1'nin makatından diğerinin ise eşyaları arasından uyuşturucu çıktı. Kars'ın Digor İlçe İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, yolcu otobüsünde arama yaptı.

Uyuşturucu madde arama köpeği "Tabla" ile 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 7 ayrı parça halinde toplamda 297 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i kan, idrar ve iç beden muayenesi için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde ise iç organlarında 4 parça rulo halinde 210 gram olmak üzere, toplamda 507 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: İranlı Yolcu Tutuklandı - Son Dakika

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