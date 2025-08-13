Kars\'ta Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

Kars'ta hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi saklandığı evinde yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 1 ikametgaha operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 22 yıl 8 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.O. (33) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen T.O. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS